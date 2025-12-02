Close Menu

Elektrodalmacija najavila isključenje struje 4. prosinca. Evo lokacija

Građane pozivaju na strpljenje te preporučuju da unaprijed prilagode svoje aktivnosti kako bi smanjili eventualne poteškoće tijekom četverosatnog prekida napajanja

Dio stanovnika Žrnovnice i Korešnice u četvrtak, 4. prosinca, ostat će bez električne energije zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, potvrdili su iz Elektrodalmacije Split. Prema najavi, isključenje će trajati od 8 do 12 sati, a odnosi se na područje pod nadležnosti pogona Elektrodalmacija Split. 

U tvrtki navode kako je riječ o redovnom održavanju i unaprjeđenju sustava, nužnom za sigurnu i stabilnu opskrbu.

Građane pozivaju na strpljenje te preporučuju da unaprijed prilagode svoje aktivnosti kako bi smanjili eventualne poteškoće tijekom četverosatnog prekida napajanja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1