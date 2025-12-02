Elektrodalmacija najavila isključenje struje 4. prosinca. Evo lokacija

Dio stanovnika Žrnovnice i Korešnice u četvrtak, 4. prosinca, ostat će bez električne energije zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, potvrdili su iz Elektrodalmacije Split. Prema najavi, isključenje će trajati od 8 do 12 sati, a odnosi se na područje pod nadležnosti pogona Elektrodalmacija Split.

U tvrtki navode kako je riječ o redovnom održavanju i unaprjeđenju sustava, nužnom za sigurnu i stabilnu opskrbu.

Građane pozivaju na strpljenje te preporučuju da unaprijed prilagode svoje aktivnosti kako bi smanjili eventualne poteškoće tijekom četverosatnog prekida napajanja.