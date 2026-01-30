Elektrodalmacija najavila četverosatni prekid struje

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, dio naselja Stinjevac u ponedjeljak, 2. veljače 2026. godine, bit će privremeno bez opskrbe električnom energijom.

Kako je izvijestila Elektrodalmacija Split, prekid opskrbe strujom planiran je u vremenu od 8 do 12 sati, a zahvat se odnosi na radove na NN mreži trafostanice Stinjevac. Bez električne energije ostat će dio ulica na području mjesta Stinjevac, u pogonu Vrgorac.

Iz Elektrodalmacije napominju kako je riječ o redovitim radovima na elektroenergetskoj mreži te mole građane za razumijevanje zbog mogućih poteškoća.