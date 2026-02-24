El Clasico domaće odbojke: OK Ribola Kaštela u Zagrebu protiv HAOK Mladost za finale Kupa Vinka Dobrića

Polufinalnu utakmicu Kupa Vinko Dobrić prva seniorska momčad OK Ribola Kaštela odigrat će ove srijede, 25. 2. u Zagrebu protiv HAOK Mladost. Zagrepčani su iskusniji, imaju prednost domaćeg terena i visoko samopouzdanje s obzirom da su pobijedili u oba susreta koja su odigrali s našim momcima ove sezone. No, i naši imaju svoje adute – znatno su mlađi, energičniji, svakako motiviraniji, pa ako se sve posloži kako treba sve je moguće. U svakom slučaju bit će to još jedan uzbudljiv El Clasico domaće odbojke.

Glavni trener Ivan Rančić: „Očekujem da damo naš maksimum. Iza nas je sezona u kojoj smo imali stvarno dobrih utakmica i ekipa je dosta napredovala. Međutim, isto tako važno je napomenuti da smo najlošiju utakmicu sezone odigrali upravo protiv njih u Zagrebu, gdje se uopće „nismo pojavili“ kao ekipa. Bio je to možda i ogroman respekt ili prevelika očekivanja, ne znam, ali nismo pokazali niti malo naših vrijednosti, tako da očekujem sada jednu skroz drukčiju utakmicu. Dobro smo se pripremali, a ono što me najviše veseli je da smo i protiv Rijeke i protiv Rovinja pokazali nakon tog poraza našu kvalitetu i dobili obje utakmice, koje su nam bile jako važne i osigurali plasman među prve četiri ekipe u Hrvatskoj i ove godine. Sad idemo u Zagreb na neki način rasterećeni, ali sigurno se nećemo predati ni u jednom trenutku. Pripremili se jesmo, ali smo se više bavili sobom, tako da očekujem našu puno bolju utakmicu i da bude na nivou naših najboljih izdanja i to bi me kao trenera jako zadovoljilo“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Utakmica u Domu odbojke Bojan Stranić u Zagrebu počet će u 17 sati, a prenosit će je MAXSPORT2.

U drugom polufinalu će igrati MOK Mursa Osijek i OK Cratis Varaždin.