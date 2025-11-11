Eksplozivno u Vranjicu: Lučka uprava uklanja ‘ilegalce’ s rive, tvrtke tvrde da im otimaju opremu uz pomoć policije!

Iz drugog prostora u prostor u kojem sam ja u najmu se uzima moja oprema! Bez popisa, bez sudskog naloga, bez javnog bilježnika i to se vozi u nepoznatom smjeru, ja to ne mogu zaustaviti iako su tu zaštitari Pit Bulla, iako su tu vlasnici ovog prostora kojima sam ja u najmu, policija mi ne dozvoljava da se približim, dakle provodi se nasilje nad mojom imovinom! - dočekao nas je ogorčen, ali i pomalo rezigniran Ivica Viljac, vlasnik tvrtke za remont brodova i jahti, dok su u Vranjicu na kamione ukrcavali mahom metalne oplate koje su se nalazile na obali u krugu tvrtke Salonit d.d. u stečaju. Nastavak je ovo priče koja je započela prije nekih pet godina, o čemu smo izvještavali, a zapravo se i još ranije ‘kotrljala’ teorija o tome kako će prostore uz more na ovom području ‘zauzeti’ jahte iz Dugog rata…

Tko zapravo ima pravo na prostor uz more?

Tada je koncesiju na prostor operativne obale dobila tvrtka ‘Yacht Club Vranjic’, a poslovni subjekti koji su tu obavljali popravke brodova su udaljeni. U međuvremenu se Viljac (inače umirovljeni pukovnik i veteran Domovinskog rata, dva puta ranjavan) sa svojom firmom preselio u Trogir, a ovdje je unajmio prostor od Anice Ćurković koja je također pratila što se događa. Kažu nam kako su angažirali zaštitare, ali pored interventne policije ne mogu ništa učiniti.

Lučka uprava: “Provodimo zakon i čistimo pomorsko dobro”

Uvjetno rečeno druga strana, Zvonimir Perkušić ispred Lučke uprave, također je pratio sve što se odvija na rivi.

- Lučka uprava odredbom Vlade RH dobila je ovo područje na korištenje, u toj istoj uredbi stoje geografske koordinate koje točke omeđuju samo područje. Lučka uprava u ime RH upravlja s pomorskim dobrom i kao takvim imamo dosta ilegalnih i nekoncesioniranih stvari na ovom istom području. Pokrenuli smo postupke izvlaštenja, čišćenja s tog područja, a kad je to stupilo na snagu tražili smo asistenciju policije u svrhu pomaganja istog izvršenja.

Policija: Djelovali smo na zahtjev Lučke uprave

A što se tiče interventne policije, iz PU splitsko-dalmatinske odgovorili su nam na upit o njihovom prisustvu u Vranjicu.

‘U konkretnom slučaju smo postupali temeljem zahtjeva Lučke uprave za traženjem pomoći prilikom izvršenja odluke, pa Vas vezano uz sadržaj i detalje tog traženja upućujemo da se obratite nadležnom tijelu.

Naime, policija ne izvršava odluke drugih tijela, već sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima na zahtjev suda, državnog odvjetnika, državnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima, pruža pomoć ako se pri izvršenju njihovih akata opravdano očekuje pružanje otpora.’