EKSKLUZIVNO Pero Metličić nakon bronce: „Island nema lijeka za našu 5-1 obranu, a Dagur točno zna što radi s ovom ekipom!“

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu protiv Islanda pobjedom 34-33. U dramatičnoj završnici naši su momci pokazali karakter, a legendarni kapetan Petar Metličić za naš portal analizira ovaj veliki uspjeh, ulogu novog kapetana Martinovića i budućnost ove mlade generacije.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu protiv Islanda, igrali su 34-33. Kako komentirate utakmicu?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Prije svega čestitke, vrhunski rezultat. Ono što sam rekao već prije polufinala – već sam ulazak u polufinale po meni je bio veliki uspjeh, čak veći nego prošlogodišnji od srebra. A sad su to s ovim potvrdili. Uz sve probleme koje smo imali, čuli smo i neke viroze i bolesti, a i nekih igrača od prošle godine nema. Bilo je za očekivati da će biti teško doći do medalje. Ali od prve do zadnje minute, uz mali pad onih zadnjih deset minuta gdje nam je pala malo koncentracija, mislim da smo kontrolirali. Island je stvarno igrao dobro, s obzirom na sve nedaće koje smo imali, ali pobijediti dva puta na jednom turniru Island – to nije mala stvar.

Što je prevagnulo kod ove utakmice?

- Mislim da je naša obrana 5-1, očito oni nemaju lijeka za nju. Treća je utakmica od lani da smo ih dobili, pa možemo reći uvjerljivo. Očito nemaju lijeka za nas, a znamo kako su igrali s Danskom i sa Švedskom. Švedsku su pregazili, a Dansku su držali u konopcima do zadnjih desetak minuta. Očito im ova ekipa ne leži, a imaju problema s tom 5-1. Dobro smo igrali obranu i imali smo u napadu fantastičnog Lučina. I kad nam je bilo teško, daje neke nemoguće golove, ali jednostavno bili smo hrabri. Očito je Dagur po meni neki lijek. Njima je očito problem, jako dobro ih poznaje, dobro nas pripremi.

Možemo malo i o pojedincima. Mandić je obranio deset golova, Martinović dao pet, Lučin devet, Načinović šest. Dosta igrača s puno golova?

- Pa je, mislim da su to nekako igrači koji su bili cijeli turnir najbolji naši igrači, uz Srnu do one nesretne ozljede. Mislim da je Mandić po meni, pa čak i treba biti najbolji igrač na krilu, bio je fantastičan. Igrao je jako dobar turnir. Mandić vratar je imao dobar početak susreta, tamo se onda odvojimo. Malo sredinom utakmice nije imao nešto obrana, ali onda opet kad je trebalo, imao je tri zicera obranjena. Sigurno da mogu bolje, ali nećemo sad cjepidlačiti. Mislim da su to mladi momci, dvojica golmana koji su velika perspektiva i s njima treba biti stvarno strpljiv.

Martinović, Vaše mjesto, desni bek. Što kažete o njemu, faza obrane, faza napada?

- Pa mislim da je pokazao da je pravi vođa, nije bez veze da je stavljen da bude kapetan. Vidi se to na njemu, stvarno je srčan. Ima i on problema s tim zglobom, vidi se da nije na 100%, ali ima strašan šut. Strašno je nezgodan za čuvati i ima dobar osjećaj za asistenciju. Vidjeli smo, pivoti su danas zabili šest golova zahvaljujući njemu. Zna igrati i mislim da je jedan momak koji je stvarno s razlogom kapetan i vođa ove reprezentacije.

U prošlim prvenstvima dosta smo gledali taj "run and gun" napad, na paniku. Ali sad smo vidjeli dosta koncentracije?

- Pa mislim da je tu Dagur ključan, zato što on točno zna što ima. Znači, ne možemo mi igrati kao Islanđani, Danci ili Šveđani. Jednostavno, mi sami od sebe, genetski smo možda malo sporiji i teretniji, ali smo više opasniji u nekim drugim stranama i dobri smo u obrani. I ako smo uspjeli to spriječiti protivnike da nam daju te lagane golove iz tranzicije, mi smo jako opasni. Kad smo smanjili broj grešaka u povratku, na našu postavnu zonu stvarno smo bili jako dobri. Možda je mogao biti malo bolji suport vratara, ali stvarno ne treba sad gledati tako. Branili su kad je trebalo i to je veliki plus. A da mogu bolje, mogu sigurno. I sad zamisli za par godina kad oni još stasaju. Jer oni imaju 23 godine, ja znam da praktički nitko nije postao golman u tim godinama. Gledajte ove ostale vratare, to su sve 30 plus. Tako da, mislim da je obrambeno i 5-1 s Mamićem odlično. Dagur točno zna što radi, dobro ih je pripremao. Možda izvedba u nekim trenucima nije bila dobra, ali točno ima ideju što i kako.

Spomenuli smo koncentraciju, ali moramo istaknuti izjavu kapetana Martinovića da ih je smirivao Dule. Duvnjak, legenda koja se ostavila reprezentacije, ali je i dalje tu?

- Pa je, Dule je legendarni kapetan i stvarno, to je taj naš nekako duh koji nije prestao sve ove godine. Ta naša generacija, to zajedništvo nam daje dodatnu snagu. Njima je drago samo kad on dođe, kad je tu prisutan. On ih smiruje, može reći neku pametnu i onda je lakše igrati. Što se tiče srca i borbenosti, to nama nikad nije nedostajalo. Ta mirnoća plus ono što smo uvijek imali – slogu i borbu do samog kraja – to ti na kraju donosi rezultat.

Što dalje? Nema Srne, nema našeg Splićanina Šipića koji će se vratiti, ali što vidite u budućnosti?

- Pa ja mislim da je ova ekipa relativno mlada i sad su dvije medalje osvojili, znači iskusniji su, čvršći su i imaju veće samopouzdanje. Povratkom Srne i Šipića bit će to dobro. Ono što će možda biti ključno je da nađemo neko rješenje na srednjem vanjskom, mislim da ćemo tu imati određene probleme, konkretno na Cindrića.

Martinović mu pomaže, krpa, ali mislim da ni sam Martinović ne voli baš tu igrati, ali mora za ekipu. Trebali bi početi tražiti neka rješenja za budućnost, ali ovo drugo je manje-više dosta dobro poduplano na svim pozicijama. Nadam se da ćemo nastaviti u ovakvom ritmu osvajanja medalja.

Sutra je veliki doček?

- Je, pa zaslužili su, kao i uvijek. Spreman sam za doček isto. Kod nas to nikakav problem nije, doček su zaslužili. Mala smo nacija i treba se veseliti.