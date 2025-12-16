EKSKLUZIVNO Imamo fotografiju: Ovo je sudar zbog kojeg je Kerum završio na Bilicama

Čitatelj DD-a, koji se u petak oko 15:15 sati zatekao na Mažuranićevom šetalištu u Splitu, svjedočio je prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao Željko Kerum. Kako nam je ispričao, Kerum se neoprezno uključivao u promet, nakon čega je došlo do sudara s drugim vozilom.

Na fotografiji koju posjedujemo vidi se mjesto nesreće u blizini hotela Corner.

Prema riječima svjedoka, nedugo nakon sudara Kerum je ušao u hotel, dok je na mjesto nesreće potom stigla mlađa osoba.

"Policija je došla otprilike 20 minuta nakon nesreće", rekao je čitatelj koji je sve promatrao s mjesta događaja.

Nesreća je kasnije rezultirala policijskim postupanjem i sudskom odlukom, a Kerum se trenutačno nalazi u zatvoru na Bilicama zbog prekršaja povezanih s ovim događajem.