Ekipu šokirala reklama koju je HRT emitirao usred Dore: "Nemojte mi reći..."

Nakon nastupa Danijele Martinović u revijalnom dijelu prve polufinalne večeri Dora, uslijedio je blok reklama koji je izazvao neočekivane reakcije na društvenim mrežama.

U tom je trenutku Hrvatska radiotelevizija emitirala trailer za film Melania, a gledateljima to nije promaknulo.

Na X-u su se ubrzo počeli nizati komentari.

"Nemojte mi reći da su pustili trailer za film Melania usred Dore", napisala je jedna osoba.

"Zašto HRT prikazuje reklamu za film Melania, upomoć", dodala je druga.

Mnogi su priznali da ih je iznenadilo vidjeti najavu filma o američkoj političkoj figuri usred večeri posvećene domaćoj glazbi i izboru pjesme za Eurovision Song Contest.

O čemu govori film Melania?

Film Melania Amazonov je projekt koji prati bivšu prvu damu u privatnim i političkim trenucima uoči povratka Donalda Trumpa na vlast. Dokumentarac je producirala sama Melania Trump, a režirao ga je Brett Ratner, koji nije radio od 2017. godine, nakon što ga je više žena optužilo za seksualno zlostavljanje, što je on negirao.

Amazon je produkcijskoj kući Melanije Trump platio čak 40 milijuna dolara za prava na film, što je znatno više od drugih ponuda, uključujući Disneyjevu. Ugovor uključuje i dokumentarnu seriju koja bi se trebala prikazivati kasnije ove godine. Kad se tome pridoda 35 milijuna dolara uloženih u promociju, ukupni trošak projekta penje se na nevjerojatnih 75 milijuna dolara, piše Index.