Ekipa Nedjeljom u 2 iznenadila izborom gostiju. Evo popisa

U nedjeljnom izdanju emisije Nedjeljom u 2 gledatelje očekuju inspirativne priče ljudi koji su se istaknuli hrabrošću, humanošću i nesebičnim djelovanjem, najavljeno je u objavi emisije.

Jedan od gostiju je Domagoj Jakopović – Ribafish, otac koji je preplivao Jadran u spomen na prerano preminulog sina, pretvorivši osobnu tragediju u snažnu poruku o ljubavi, sjećanju i povezivanju ljudi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Emisija donosi i priče mladih koji su pokazali iznimnu zrelost i hrabrost. Među njima je srednjoškolka Bruna Blaić, koja se suprotstavila nasilju, kao i Erin Jakolić, koja pomaže djeci s ratom pogođenih područja.

U studiju će gostovati i ginekologinja Vesna Elveđi Gašparović iz KBC-a Zagreb, koja je kao dio liječničkog tima sudjelovala u iznimno zahtjevnom porodu i medicinskom zahvatu spašavanja bebe s velikim tumorom na vratu, jednom od onih zahvata koji pomiču granice moderne medicine.

Jedan od gostiju bit će i Zdravko Marić, organizator Sportskih igara mladih, koji je samo ove godine kroz sport i druženje povezao više stotina tisuća djece iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, promičući zajedništvo i zdrave životne navike.

Humanitarnu dimenziju emisije zaokružuje priča Željana Rakele, motociklista koji planira prijeći čak 120 tisuća kilometara na motoru, s ciljem prikupljanja sredstava u humanitarnoj akciji za borbu protiv raka.

Novo izdanje emisije Nedjeljom u 2 donosi niz snažnih osobnih priča koje povezuje zajednička poruka – empatija, solidarnost i nada.