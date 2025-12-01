Close Menu

EGZOTIČNA DESTINACIJA Thompsonova nećakinja Lejdi otputovala na medeni mjesec

Nakon što je izrekla sudbonosno „da“, Lejdi Perković sa suprugom Ivanom Jarnecom otputovala je na Karibe, gdje trenutno uživaju u suncu, moru i potpunom opuštanju. Svojim pratiteljima na Instagramu redovito donosi djelić atmosfere s medeničnog putovanja, objavljujući kadrove koji izgledaju kao iz turističkih razglednica.

 

 
 
 
 
 
Ovoga je puta podijelila galeriju fotografija iz sunčanog Oranjestada na Arubi, gdje pozira u upečatljivom plavom bikiniju koji dodatno naglašava njezinu fit figuru. Na pješčanoj plaži, okružena tirkiznim morem, Lejdi izgleda potpuno opušteno i zaljubljeno.

 

 
 
 
 
 
U objavi se može vidjeti i simpatičan detalj: na jednoj fotografiji stoji ispis „Jarneci“ uz nacrtano srce, dok se na drugoj Ivan smiješi pokraj velikog srca u pijesku u kojem piše “LEJDI”. Romantične poruke savršeno zaokružuju njihovo prvo zajedničko bračno putovanje.

 

 
 
 
 
 
