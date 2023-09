Edo Maajka bori se s napadajima panike: "Ispadam bahat. Zovu me na intervju, ne mogu"

Edo Maajka progovorio je o napadajima panike s kojima se bori godinama. Okidači su mu, kaže, javni nastupi, a kad je gostovao kod Aleksandra Stankovića u Nedjeljom u 2, voditelj i glazbenik prepoznali su jedan u drugom da se bore sa sličnim mukama. Zato je Stanković upravo Edi među prvim dao da pročita njegovu knjigu Depra, ali i pozvao ga da govori na promociji.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Edo Maajka (@edomaajka.official)

"Kod Ace mi je prvih pet, deset minuta razgovora bilo užasno. U tim se minutama, koje subjektivno traju vječnost, gubim, ali ako preživim prvi napad, mogu dalje. Opušteniji sam. Te je trenutke Aco u knjizi izvrsno opisao: gasiš se, gubiš tlo pod nogama", rekao je Edo za Telegram.

"Ispadnem š***k, novinari me traže intervju koji će koristiti promociji mojih pjesama, a ja jednostavno ne mogu. Onda odgađam, povlačim se, nadam se da će poziv nekim čudom nestati ili da će sugovornik odustati. Neke sam intervjue i TV nastupe odbio i ima ljudi koji su mi zamjerili, ne razumjevši da je istina kad kažem: oprostite, ne mogu, jednostavno, ne mogu ja to. Naljute se na tebe i protumače to kao bahatost", dodao je.

"Na stageu sam mobilan, kad repam, fokusiram se na tekst i, ako me primi tjeskoba, izgubi se vrlo brzo. Jer je to izuzetno fizički, gotovo mehanički ispucavaš sve iz sebe. Da moram pjevati neke komplicirane i zahtjevne melodije, vjerojatno ne bih uspio", kaže.

"Mene lijekovi ne vode nikuda"

Otkrio je i da je jedno vrijeme bio na tabletama. "Shvatio sam da mene lijekovi ne vode nikuda. Problem je što psihoterapeuti imaju svoje šablone. Procijeni te, kaže ‘to je to, a za to su ove tablete’. Ali kod napadaja panike tablete su samo trošenje vremena jer moraš skontati koji ti je vrag i pokušati promijeniti navike", smatra on.

Danas svoje iskustvo pokušava koristiti tako da pomaže drugima.

"Generalno postoje ljudi koji su emotivci i koji sve stvari doživljavaju intenzivnije nego ostali, bez obzira na to kakav im je financijski ili društveni status. Jednostavno, namirišem takve ljude. Kad prepoznam to kod mladih ljudi, dam im do znanja da je to kako se osjećaju OK", kaže i dodaje da misli da su društvene mreže poprilično pogoršale stanje.

"Kada Alisa pita gdje može naći nekog normalnog, mačka joj odgovara da nigdje nema normalnih. Svi su tako različiti i nenalik jedan drugome. I to je po meni normalno", zaključio je Edo za Telegram.