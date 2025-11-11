Džihadisti ubili popularnu tiktokericu

Populanu malijsku tiktokericu Mariam Cissé, poznatu po objavama u kojima podržava vojsku, uhvatili su i pogubili džihadisti, što je izazvalo šok u zemlji koja se od 2012. godine bori protiv pobunjenika. Njezina smrt potresla je naciju, a državna televizija izvijestila je kako je Cissé svojim objavama jednostavno željela promovirati svoju zajednicu i pružiti podršku vojnim snagama, piše BBC.

Mariam Cissé, dvadesetogodišnjakinja s više od 100.000 pratitelja na TikToku, objavljivala je videozapise o životu u svom rodnom gradu Tonki, u sjevernoj regiji Timbuktu. U nekim od svojih objava nosila je vojnu uniformu uz poruku "Vive Mali" (Živio Mali).

Prema izvješćima, Cissé su oteli dok je uživo prenosila s tržnice u susjednom gradu. "Moju sestru uhitili su u četvrtak džihadisti", izjavio je njezin brat za novinsku agenciju AFP, dodavši da su je optužili za "informiranje malijske vojske o njihovim kretanjima".

Džihadisti tvrde da je prenosila informacije

Tijekom vikenda prevezena je motociklom natrag u Tonku i javno ustrijeljena na gradskom Trgu neovisnosti. Prema navodima AFP-a, njezin brat bio je u gomili i svjedočio pogubljenju. Sigurnosni izvor potvrdio je agenciji da je ubijena jer je bila optužena za snimanje džihadista "za malijsku vojsku".

Ubojstvo se dogodilo u trenutku dok se Mali suočava s teškom krizom uzrokovanom blokadom goriva koju su nametnule džihadističke skupine, što je ozbiljno poremetilo život u glavnom gradu Bamaku. Zbog nestašica su škole i sveučilišta zatvoreni već tjednima.

Situacija je toliko alarmantna da je francusko ministarstvo vanjskih poslova savjetovalo svojim građanima da hitno napuste zemlju dok još postoje komercijalni letovi. Afrička unija izrazila je "duboku zabrinutost" zbog "brzog pogoršanja sigurnosne situacije".

Velik dio zemlje je izvan kontrole vlade

Predsjednik Komisije AU-a Mahmoud Ali Youssouf osudio je "namjerne napade na nevine civile" koji su uzrokovali "neprihvatljiv gubitak života i povećanu nestabilnost". Dodao je da je AU spreman "podržati Mali, kao i sve zemlje Sahela, tijekom ovog posebno izazovnog razdoblja".

Vojna hunta, koja je preuzela vlast 2021. uz obećanje da će poboljšati sigurnost, i dalje se bori s pobunom, a veliki dijelovi sjevera i istoka zemlje ostaju izvan vladine kontrole.