Dyche i Englezi poludjeli na Pajača, prvo im "ukrao" penal pa pokazao izravan crveni

Kako piše Sportklub, Igor Pajač je imamo, kako su napisali, "show" u Portugalu. Naime, Englezi, a pogotovo Sean Dyche poludjeli su na odluke hrvatskog suca.

Prvo je u 90. minuti pokazao žuti karton Ndoyeu za simuliranje, iako su Englezi bili uvjereni da trebaju dobiti kazneni udarac.

Nakon toga je nakon jednog duela pokazao izravan crveni karton Andersonu, čini se zbog prigovora.

Braga je na kraju slavila s 1:0.

Situacije s utakmice pogledajte OVDJE.