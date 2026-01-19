Close Menu

Strah i ucjena u Dalmaciji: Dvojica muškaraca godinama prijetila 41-godišnjaku, policija reagirala

Prestrašno

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 37-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude na štetu 41-godišnjaka.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni muškarci, tijekom protekle dvije godine, u Šibeniku u više navrata, u odvojenim slučajevima, uputili ozbiljne prijetnje oštećenom 41-godišnjaku radi naplate nepostojećeg duga.

Nakon provedenog istraživanja, osumnjičeni muškarci su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava za kazneno djelo iznude i kazneno djelo iznude u pokušaju dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

 

