Dvojica muškaraca osuđena za ubojstvo Hrvata u Dublinu

Na Središnjem kaznenom sudu u Dublinu dvojica muškaraca proglašena su krivima za ubojstvo 31-godišnjeg Josipa Štroka, dok je treći optuženi oslobođen. Presuda je donesena većinskom odlukom porote nakon više od šest sati vijećanja, prenosi irski portal RTÉ.

Za ubojstvo su osuđeni Mark Lee (44) i Anthony Delappe (19), dok je Connor Rafferty (21) oslobođen. Sva trojica ranije su priznala krivnju za napad na Štrokova prijatelja Davida Družineca u istom incidentu.

Napad se dogodio 30. ožujka 2024. u Clondalkinu, a Štrok je preminuo četiri dana kasnije od teških ozljeda glave. Prema tužiteljstvu, muškarci su ga „više puta udarali nogama i šakama po glavi“. Napad je, prema navodima, uslijedio nakon dojave da su dvojica Hrvata napala 17-godišnjeg mladića zbog upaljača.

Tužitelj Seoirse Ó Dúnlaing izjavio je kako su napadači „znali da su žrtve strani državljani“, što se uzima kao važan element slučaja. Nakon napada, jedan od osuđenih, Mark Lee, u poruci prijatelju navodno je rekao da je „razbio strane dečke jer su napali dijete“.

Lee i Delappe ostaju u pritvoru do izricanja kazne, zakazanog za 17. studenoga.