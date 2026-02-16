Close Menu

Dvojica maloljetnika uhićena u Sutivanu: Napali 19-godišnjaka u ugostiteljskom objektu

Protiv obojice će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvije osobe (obojica rođeni 2008.) za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su na štetu 19-godišnjaka počinili kazneno djelo Nasilničko ponašanje.

Nakon što je u subotu, 14. veljače 2026. godine oko 23:30 sati zaprimljena dojava o narušavanju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Sutivanu na otoku Braču, policijski službenici su odmah izašli na teren. Na mjestu događaja bio je oštećeni muškarac koji je odveden na pružanje liječničke pomoći. Utvrđeno je da je u događaju lakše ozlijeđen. 

Policijski službenici utvrdili su identitet dvojice sudionika, pronašli ih i uhitili i protiv obojice će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1