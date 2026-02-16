Dvojica maloljetnika uhićena u Sutivanu: Napali 19-godišnjaka u ugostiteljskom objektu

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvije osobe (obojica rođeni 2008.) za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su na štetu 19-godišnjaka počinili kazneno djelo Nasilničko ponašanje.

Nakon što je u subotu, 14. veljače 2026. godine oko 23:30 sati zaprimljena dojava o narušavanju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu u Sutivanu na otoku Braču, policijski službenici su odmah izašli na teren. Na mjestu događaja bio je oštećeni muškarac koji je odveden na pružanje liječničke pomoći. Utvrđeno je da je u događaju lakše ozlijeđen.

Policijski službenici utvrdili su identitet dvojice sudionika, pronašli ih i uhitili i protiv obojice će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.