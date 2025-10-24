Dvojica državnih prvaka pozivaju osnovce na informatičku edukaciju u Splitu

U organizaciji Hrvatskog Saveza Informatičara danas (petak, 24.10.2025.) započinje nova sezona Hrvatske Logo Lige – zabavnog i edukativnog natjecanja u informatici za učenike osnovnih škola, organizirane u ekipe škola i udruga.

FMS Logo je program koji kombinira matematiku, logiku, geometriju i informatiku na zanimljiv i pristupačan način te stoga predstavlja izvrstan početak ovakvih aktivnosti. U njemu se mogu izvoditi programi za crtanje, pretrage, kombinacije slogova… a najsloženiji zadaci se postavljaju na državnom natjecanju ili Hrvatskoj Logo Olimpijadi, kada dolazi i do druženja natjecatelja iz cijele Hrvatske.

Hrvatska Logo Liga je u isto vrijeme i timsko i pojedinačno natjecanje za učenike od petog do osmog razreda. U njoj svake godine sudjeluje 300tinjak djece iz svih krajeva Hrvatske, no, ipak, nešto manje iz Dalmacije (gdje uglavnom nema informatičkih klubova i udruga koje bi ovo provodile). Stoga posebno veseli što je upravo pokrenuta edukacija i ekipa natjecateljske informatike u okviru udruge Jedna Mladost u Splitu. Mentori ove ekipe Lav i Noa su (zajedno s dva Tona) u okviru ekipe Manuški programeri (pod mentorstvom Katice Jukić, OŠ Manuš) bili i prvaci ove lige 2023./2024. (i to nakon samo dvije godine učenja!). Podršku osnivanju ovakvih klubova daje upravo sam Hrvatski Savez Informatičara (a u ovom slučaju mladim mentorima u Splitu također i Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije).

Dvojica mladih mentora (Noa Hornischer i Lav Mlinar) trenutno su učenici prvog razreda Treće gimnazije Split. Uz niz drugih uspjeha tijekom osnovne škole aktualni su državni prvaci iz informatike (čak u dvije kategorije, Lav, ukupno 6 puta prvak iz informatike) i fizike (Noa). Pozivaju Vas - petaše, šestaše (a i ponekog četvrtaša) da se okušate i zabavite u logu, bilo u njihovoj ekipi (svake nedjelje) ili u nekoj drugoj ekipi.

Informacije o ovoj splitskoj ekipi (Jedna Mladost Split) možete dobiti od voditelja ekipe (Marko Mlinar, dipl.ing.fizike, dugogodišnji edukator za mlade) na logo.jednamladost@gmail.com, a zahtjev za pristupanje možete uputiti na https://docs.google.com/forms/d/1k5Hm3YoHotyOv9iZmsMSiX7R4uQ6u6-InV_7nYKcBKc/edit .

Požurite, jer se prvo kolo održava ovih dana (od 24. listopada do 3. studenog 2025.)!