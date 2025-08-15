Dvoje ranjenih u pucnjavi ispred džamije u Švedskoj

Dvije osobe su ozlijeđene u pucnjavi u blizini jedne džamije u švedskom gradu Örebru u petak popodne. Policija vjeruje da je pucnjava povezana s organiziranim kriminalom, prenosi Index. Oko 13.45 policija je zaprimila više poziva o pucnjavi ispred džamije u gradskoj četvrti Vivalla u Örebru. Na mjesto događaja odmah je upućeno više policijskih patrola i hitne službe.

Prema saznanjima Aftonbladeta, dvije su osobe ustrijeljene i potraga za osumnjičenim počiniteljem je u tijeku. Zdravstveno stanje ozlijeđenih, koji su odmah prevezeni u bolnicu, zasad je nije poznato. "Ne znamo radi li se o jednoj ili više osoba koje su počinile ovo djelo. Ali trenutačno tragamo s više patrola", rekao je policijski glasnogovornik Anders Dahlman, dodavši kako se vjerojatno radi o "izoliranom događaju" koji nije izravno bio usmjeren protiv džamije.

Pucnjava odmah nakon molitve

Prema Mazenu Muwaffaku iz džamije Örebro, ozlijeđena su dvojica posjetitelja džamije u kojoj je upravo završen obred. Jedan svjedok rekao je za švedsku javnu televiziju SVT da je jedna od pogođenih osoba bila na izlasku iz džamije: "Upravo smo izlazili iz džamije. Tada je prišao jedan muškarac i ispalio četiri, pet hitaca u drugu osobu".

Na svojoj internetskoj stranici policija moli građane da ne okupljaju oko džamije i poštuju policijske ograde i blokade: "Naravno, ne želimo da se više ljudi kreće u tom području prije nego što ga osiguramo i steknemo uvid što se dogodilo".

Nitko nije uhićen, a u tijeku je potraga za počiniteljem koji se pješice udaljio s poprišta pucnjave.

"Obično ima više počinitelja"

"Pokušavamo prikupiti iskaze svjedoka kako bismo nastavili potragu za počiniteljem ili počiniteljima, kako na licu mjesta, tako i kroz opsežnu internu potragu. U ovakvim slučajevima obično ne djeluje samo jedan počinitelj, nego su mogli biti uključeni još netko ili više njih", kaže policijski glasnogovornik Anders Dahlman.

U istom švedskom gradu u veljači se dogodila masovna pucnjava u kojoj je u jednoj ustanovi za obrazovanje odraslih mlađi muškarac s mentalnim problemima usmrtio deset osoba, a potom počinio samoubojstvo.