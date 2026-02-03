Dvoje djece oslijepilo, HZJZ upozorava: Laser nije igračka i može ozbiljno ugroziti zdravlje

U samo pet dana dvojica dječaka zadobila su trajna oštećenja vida tijekom igre laserom. Dvanaestogodišnjak i trinaestogodišnjak ostali su bez vida na jednom oku. Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) uputio je apel javnosti zbog sve veće dostupnosti laserskih pokazivača i drugih laserskih uređaja na tržištu, upozoravajući da takvi proizvodi mogu predstavljati ozbiljnu opasnost za zdravlje, osobito kada se nađu u rukama djece.

Iako se laserski uređaji često prodaju kao igračke i nerijetko bez jasnih upozorenja, iz HZJZ-a naglašavaju kako laser nije i ne smije se smatrati igračkom. Prema važećim propisima Republike Hrvatske, svi uređaji koji emitiraju optičko zračenje, uključujući koherentno zračenje koje proizvode laseri, podliježu strogim pravilima sigurnosti i zaštite zdravlja. Pravilnikom o zaštiti od optičkog zračenja (Narodne novine 3/2020) jasno su propisane mjere zaštite, budući da takvo zračenje može uzrokovati ozbiljna oštećenja, posebno očiju i kože.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodatno, propisi o općoj sigurnosti proizvoda nalažu da se na tržište smiju stavljati isključivo proizvodi koji su sigurni za uporabu te koji, pri uobičajenoj ili razumno predvidivoj uporabi, ne predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

HZJZ upozorava kako usmjeravanje lasera u oči, prema licu, drugim osobama, životinjama, vozilima ili kroz prozore može dovesti do trajnih oštećenja vida i izazvati opasne situacije s teškim posljedicama.

Poseban apel upućen je roditeljima, odgojiteljima i nastavnicima da obrate pažnju na predmete koje djeca donose u škole i vrtiće te da ne dopuštaju djeci korištenje laserskih uređaja. Odrasle se poziva da vlastitim primjerom pokažu odgovorno ponašanje i da ne toleriraju korištenje lasera kao „igračke“ ili sredstva za uznemiravanje drugih.

U slučaju sumnje na ozljedu uzrokovanu laserskim uređajem, HZJZ savjetuje da se odmah potraži liječnička pomoć. Ovaj apel temelji se na važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske s ciljem zaštite zdravlja djece i svih građana.

"Prevencija i odgovornost zajednička su obveza svih nas", poručuju iz Zavoda, uz jasnu poruku: laser nije igračka - zaštitimo zdravlje svakog pojedinca.