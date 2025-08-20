Dvogodišnje dijete se bori za život u KBC-u Split. Sinjanka Ivana: "Vjerujem da zajedničkom molitvom možemo pomoći"

Dirljiv apel proširio se društvenim mrežama – obitelj i prijatelji pozivaju na zajedničku molitvu za dvogodišnjeg dječačića iz Brnaza koji se trenutno nalazi u splitskoj bolnici i vodi tešku životnu bitku.
Poziv je objavila Sinjanka Ivana Balajić, koja je zamolila sve ljude dobre volje da odvoje barem trenutak kako bi izmolili jednu Zdravo Marijo za ozdravljenje malenog djeteta.
„Situacija je jako teška i vjerujem da zajedničkom molitvom možemo pomoći. To je jedino što u ovom trenutku može donijeti utjehu i snagu dječaku i njegovoj obitelji“, poručila je.
Objava je izazvala veliki odaziv, a brojni ljudi ostavljaju poruke podrške i molitvene nakane, pokazujući zajedništvo i suosjećanje u ovom teškom trenutku.
Građani se i dalje pozivaju da se uključe u molitvu i na taj način pruže podršku malenom dječaku i njegovoj obitelji u najtežim trenucima.
