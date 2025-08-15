Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Za sve je kriva omiljena namirnica

Dvije osobe su umrle, a najmanje 21 je zaražena listerijom povezanom sa sirom, priopćilo je francusko ministarstvo poljoprivrede. Zaraza se proširila i u Belgiju, koja je također prijavila slučajeve.

Vjeruje se da je kontaminacija povezana sa sirom iz tvornice Chavegrand, koja se nalazi u Creuseu, u središnjoj Francuskoj, prenosi Dnevnik.

U utorak je iz francuskih supermarketa povučen sav sir proizveden tamo prije 23. lipnja i distribuiran do 9. kolovoza, priopćilo je francusko Ministarstvo poljoprivrede.

Listerija obično uzrokuje simptome poput mučnine, povraćanja, proljeva i vrućice, ali može biti potencijalno opasna po život, posebno za ranjive skupine.

Zahvaćene serije, koje se prodaju pod raznim robnim markama u Francuskoj i inozemstvu, uključuju proizvode poput camemberta, brieja, gorgonzole i kozjeg sira, uglavnom robnih marki Le Berger, Le Lion un fromage royal, Saveur d'antan i Le Petit Grignoteur, izvijestio je Le Monde.

"Mole se svi koji posjeduju ove proizvode da ih ne konzumiraju", priopćilo je francusko ministarstvo.

Ministarstvo je u srijedu novinarima reklo da je Chavegrand već 12. lipnja povukao svoj prvi proizvod zbog otkrivanja listerije. No, naknadne provjere u mjesecu nakon upozorenja nisu pronašle kontaminaciju, što je omogućilo nastavak proizvodnje.

Belgijske vlasti za sigurnost hrane potvrdile su u srijedu da je jedna osoba zaražena istim sojem bakterija odgovornim za smrtne slučajeve u Francuskoj, ali su upozorile da takva kontaminacija nije neuobičajena.

"Bakterije su dio našeg okoliša i stoga mogu završiti u našoj hrani", rekla je Hélène Bonte iz Belgijske savezne agencije za sigurnost hrane (FAVV) za flamanski medij VRT News, dodajući da prehrambene tvrtke redovito provode provjere kako bi rizik svele na najmanju moguću mjeru.