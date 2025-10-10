Dvije osobe uhićene u Gornjem Muću

U srijedu, 8. listopada 2025. godine, oko 16:00 sati, zaustavljeno je osobno vozilo kojim je upravljao 48-godišnjak pod utjecajem alkohola, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 2,13 g/kg alkohola u organizmu.

Vozač je smješten u posebne prostorije do prestanka djelovanja alkohola, a potom je uz optužni prijedlog priveden nadležnom sudu.

Policija je predložila da mu se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja te izrekne kazna zatvora i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima.

Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.

Istoga dana, nekoliko minuta ranije, oko 15:55 sati, u Gornjem Muću zaustavljen je 62-godišnji vozač koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Policija je i u ovom slučaju predložila zadržavanje s obzirom da je više puta zatečen u ovom prekršaju do sada, zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja te izricanje kazne zatvora i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima.