Dvije nove nade kaštelanske scene oduševile Zagreb: Prvi nastup uz Krešu Bengalku i Djerka Ulicu

Hip-hop scena dobila je novi nalet svježine nakon što su dvojica mladih repera iz Kaštela održali svoj prvi službeni nastup u zagrebačkom klubu Močvara. U pitanju su lokalne nade koje su u kratkom roku privukle pozornost svojim sirovim stilom, autentičnim tekstovima i energijom koja podsjeća na zlatno doba dalmatinskog rapa.

Za mlade kaštelanske repera ovo nije bio samo prvi nastup – bio je to trenutak potvrde, večer u kojoj su pokazali da imaju što za reći i da njihova glazba ima publiku. Ako je suditi po reakcijama, pred njima je svijetla budućnost i karijera koja bi mogla obilježiti novu generaciju hrvatskog hip-hopa.