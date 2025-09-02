Dvije krađe u Dalmaciji – policija traga za počiniteljima

Na šibenskom području proteklog dana zabilježene su dvije krađe, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska.
U Tisnom je 31. kolovoza nepoznati počinitelj iz ugostiteljskog objekta otuđio torbu s osobnim dokumentima i novcem, u vlasništvu 20-godišnjaka.
Materijalna šteta
Istoga dana u Šibeniku je također prijavljena krađa – nepoznati počinitelj otuđio je motocikl šibenskih registarskih oznaka, u vlasništvu 61-godišnjaka. Počinjena materijalna šteta procjenjuje se na više tisuća eura.
Protiv nepoznatih počinitelja policija će podnijeti kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. U tijeku su izvidi s ciljem njihova pronalaska.
