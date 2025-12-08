Dvije intervencije splitskih vatrogasaca tijekom nedjelje

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita imala je dvije intervencije u razdoblju od 7. prosinca u 6 sati do 8. prosinca u 6 sati, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Prva intervencija zabilježena je u 9:55 sati u KBC-u Firule, gdje su vatrogasci intervenirali pri tehničkom skidanju prstena s ruke pacijenta. Na teren je izašla ekipa JVP-a Split s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U 21:35 sati vatrogasci su izišli u Doversku ulicu nakon dojave o mogućem požaru trave. Po obilasku terena obavljen je izvid, a intervencija je zaključena bez potrebe za gašenjem. Sudjelovalo je jedno vozilo s tri vatrogasca.

S područja županije zabilježen je još i slučaj otvaranja stana u 12:43 sati u Podstrani, u Smaićevoj ulici, gdje je intervenirala postrojba JVP Podstrana.

Županijski vatrogasni operativni centar poručuje kako tijekom navedenog razdoblja nije bilo većih požara ni tehničkih intervencija koje bi zahtijevale dodatne snage.