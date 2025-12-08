Close Menu

Dvije intervencije splitskih vatrogasaca tijekom nedjelje

Županijski vatrogasni operativni centar poručuje kako tijekom navedenog razdoblja nije bilo većih požara ni tehničkih intervencija koje bi zahtijevale dodatne snage

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita imala je dvije intervencije u razdoblju od 7. prosinca u 6 sati do 8. prosinca u 6 sati, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Prva intervencija zabilježena je u 9:55 sati u KBC-u Firule, gdje su vatrogasci intervenirali pri tehničkom skidanju prstena s ruke pacijenta. Na teren je izašla ekipa JVP-a Split s jednim vozilom i dva vatrogasca.

U 21:35 sati vatrogasci su izišli u Doversku ulicu nakon dojave o mogućem požaru trave. Po obilasku terena obavljen je izvid, a intervencija je zaključena bez potrebe za gašenjem. Sudjelovalo je jedno vozilo s tri vatrogasca.

S područja županije zabilježen je još i slučaj otvaranja stana u 12:43 sati u Podstrani, u Smaićevoj ulici, gdje je intervenirala postrojba JVP Podstrana.

