DVD Makarska slavi 90. rođendan: Tisuće intervencija i više od 1000 članova kroz povijest

Dobrovoljno vatrogasno društvo Makarska danas obilježava 90 godina postojanja. Tim povodom oglasili su se prigodnom objavom u kojoj su podsjetili na bogatu povijest i važnu ulogu koju imaju u životu grada.

Kako navode, osnivačka skupština društva održana je 22. ožujka 1936. godine u tadašnjoj Općinskoj vijećnici.

U proteklih devet desetljeća kroz DVD Makarska prošlo je više od 1000 članova, a iza njih su, ističu, tisuće intervencija, spašeni brojni životi i imovina te ugašeni brojni požari.

Danas društvo broji 60 članova mladeži i pomlatka, 20 veterana te 80 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.

– U svakom trenutku spremni smo zaštititi svoj grad, njegove ljude i imovinu te reagirati kada god je to potrebno – poručuju iz DVD-a Makarska.