DVD Makarska slavi 90. rođendan: Tisuće intervencija i više od 1000 članova kroz povijest

Dobrovoljno vatrogasno društvo Makarska danas obilježava 90 godina postojanja. Tim povodom oglasili su se prigodnom objavom u kojoj su podsjetili na bogatu povijest i važnu ulogu koju imaju u životu grada.
Kako navode, osnivačka skupština društva održana je 22. ožujka 1936. godine u tadašnjoj Općinskoj vijećnici.
U proteklih devet desetljeća kroz DVD Makarska prošlo je više od 1000 članova, a iza njih su, ističu, tisuće intervencija, spašeni brojni životi i imovina te ugašeni brojni požari.
Danas društvo broji 60 članova mladeži i pomlatka, 20 veterana te 80 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca.
– U svakom trenutku spremni smo zaštititi svoj grad, njegove ljude i imovinu te reagirati kada god je to potrebno – poručuju iz DVD-a Makarska.
Moja reakcija na članak je...
3
0
1
0
0
0
0