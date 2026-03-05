Dva nova apartmana na Plućnom odjelu zahvaljujući Zakladi Cynthia Hansell Bakić

Odjel za plućne bolesti KBC-a Split bogatiji je za dva moderno uređena apartmana za pacijente - u četvrtak je upriličeno svečano otvaranje (makar je, zbog potreba Odjela i bolesnika, u jednom već smješten pacijent...) prostorija na drugom katu.

Apartmani su u potpunosti renovirani sredstvima Zaklade Cynthia Hansell Bakić, a s nekoliko biranih rečenica zahvalio je velikoj umjetnici i humanitarki i ravnatelj splitske bolnice Krešimir Dolić, podsjetivši kako je često nastupala u humanitarne svrhe, a na žalost dolazila je upravo na ovaj odjel jer je 2021. preminula zbog teške upale pluća...

Suzana Mladinov, predstojnica Klinike za plućne bolesti također je zahvalila obitelji Bakić, posebno suprugu umjetnice koji je također nedavno preminuo, a koji je između ostalog bio angažiran u Zakladi na ovom projektu, na 'činu dobrote prema svim bolesnicima koji će se liječiti u ovoj Klinici i u ovim sobama'.

- U stacionaru Klinike imamo 60 kreveta, od toga sedam u Jedinici intenzivnog liječenja, a godišnje hospitaliziramo oko 1,600 - 1,700 bolesnika... - odgovorila je predstojnica Klinike Mladinov na pitanja predstavnika medija dodajući kako je upravo JIL u fazi obnove.

Ispred Zaklade okupljenima se obratila Gwendolynn Marie Bakić, kćer umjetnice, naglasivši kako im je 'iznimna čast, ponos i zadovoljstvo, prisjetit se naše mame kao obitelj, ali i kao prijatelji i cijela zajednica'.

- Na jedan najljepši, njoj najpristupačniji način, a to je bez zadrške, uvijek pomaganje drugima. Tako je živjela i radila, svi mi smo svjedoci... - kazala je Gwendolynn Marie Bakić kojoj su potekle suze u emotivnom trenutku prisjećajući se pokojnog oca Ante Bakića koji je osnovao Zakladu u ime velike umjetnice kao 'najveći i jedini čuvar njene uspomene'.