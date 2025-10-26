Dva muškarca uhićena zbog pljačke stoljeća

Francuska policija uhitila je dvojicu muškaraca osumnjičenih za spektakularnu pljačku neprocjenjivih dragulja francuske krune iz muzeja Louvre, počinjenu 18. listopada. Istragu vode Pariška brigada za suzbijanje razbojništva (BRB) i Središnji ured za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima (OCBC).

Osumnjičeni, obojica u tridesetim godinama i porijeklom iz Seine-Saint-Denisa, sumnjiče se da su dio četveročlane skupine koja je kamionom s dizalicom provalila u galeriju Apollo, gdje su izloženi dragulji koji su pripadali francuskim vladarima, uključujući i caricu Eugeniju.

Jedan od muškaraca uhićen je u zračnoj luci Charles de Gaulle pri pokušaju bijega u Alžir, a drugi u pariškoj regiji. Obojica su policiji već poznata po provalama.

Istražitelji sumnjaju da je riječ o pljački uz pomoć iznutra. Digitalni tragovi pokazuju da je jedan od članova osiguranja bio u kontaktu s osumnjičenima i dostavio im informacije o sigurnosnim slabostima muzeja. Ravnateljica Louvrea Laurence des Cars potvrdila je kako nadzorne kamere nisu pokrivale balkon kroz koji su provalnici ušli.

Tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da je u galeriji pronađeno više od 150 bioloških i papilarnih tragova, a DNK analize su u tijeku. Louvre je preostale dragocjenosti premjestio u trezor Banke Francuske, dok se istraga nastavlja.

Francuska javnost i dalje je u šoku zbog pljačke usporedive s gubitkom kulturne baštine poput požara katedrale Notre Dame. U istragu se uključila i izraelska tvrtka CGI Group, poznata po rješavanju pljačke u Dresdenu, s ciljem identifikacije počinitelja i povrata ukradenog blaga.