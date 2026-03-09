Dva Imoćanina dogovorila prodaju droge, pa sukob eskalirao: Policija u kući pronašla TNT, ručnu bombu i drogu

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim muškarcem, za kojeg je utvrđena osnovana sumnja da je počinio više kaznenih djela.

U petak, 6. ožujka 2026. godine, u 15:41 sati, policija je zaprimila dojavu muškarca koji je prijavio fizički napad i prijetnje od strane poznatog muškarca na području Glavine Donje. Oštećenom je pružena liječnička pomoć, a utvrđene su mu lakše tjelesne ozljede.

Oštećeni je u policiji podnio kaznenu prijavu zbog kaznenog djela prijetnje. Naveo je da je dogovorio sastanak s osumnjičenim radi kupnje droge, što je dovelo do verbalnog sukoba, a potom i prijetnji i fizičkog napada.

Isti dan policija je pronašla osumnjičenog, uhitila ga i dovela u službene prostorije radi kriminalističkog istraživanja.

Tijekom pretrage njegove obiteljske kuće na imotskom području, policijski službenici pronašli su i oduzeli veću količinu oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava, uključujući poluautomatsku pušku, ručnu bombu, detonatorske kapisle, sporogoreći štapin, TNT eksploziv, više komada raznog streljiva te improvizirano i prerađeno oružje.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 63-godišnjak počinio kaznena djela prijetnje, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Zbog toga je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.