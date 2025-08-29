Dva igrača Hajduka pozvana u reprezentaciju

Izbornik nogometne reprezentacije Australije Tony Popović objavio je popis igrača za predstojeće dvije prijateljske utakmice s Novim Zelandom, a na popisu su dvojica hajdukovaca.
Među 25 pozvanih su Anthony Kalik i Fran Karačić. Kalik bi tako mogao upisati debitantski nastup za Australiju, dok je Karačić među Socceroose prvi poziv dobio 2021. godine i od tada je odigrao već 15 utakmica.
The Subway #Socceroos squad for the #SoccerAshes is here!
📋 Tony Popovic has named 25 players for the two-match series against New Zealand starting next week.
Australci će 5. rujna u Canberri ugostiti Novi Zeland, a potom će 9. rujna gostovati kod njih u Aucklandu.
Izbornik Tony Popović pozvao je 25 igrača za ove dvije utakmice kako bi vidio koje su njihove mogućnosti i spoznao na koga može ozbiljnije računati u nadolazećem razdoblju, piše Gol.hr.
Podsjećamo, Australija je već osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.