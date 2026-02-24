Dva 64-godišnjaka kazneno prijavljena, gradili gdje nisu smjeli

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije proveli su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 64-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protupravne gradnje.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni u svojstvu investitora, u točno neutvrđenom razdoblju na širem području Betine, na zemljištu izvan granica građevinskog područja, na zaštićenom obalnom području mora koje sukladno Zakonu o prostornom uređenju pripada području od posebnog interesa za RH, bez pravomoćne građevinske dozvole izgradili svaki po jednu prizemnu građevinu s nadstrešnicama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv obojice muškaraca podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.