Duvnjakovo navijanje pravi je hit! Morate pogledati VIDEO koji je EHF objavio

Domagoj Duvnjak, dugogodišnji kapetan i jedan od simbola hrvatske rukometne reprezentacije, bio je na utakmici za brončanu medalju u kojoj je Hrvatska svladala Island. Iako ovoga puta nije bio na parketu, Duvnjak je s tribina živio svaku minutu utakmice, bodrio suigrače i emotivno proživljavao ključne trenutke susreta.

Njegove reakcije tijekom utakmice nisu prošle nezapaženo. Od nervoze u napetim trenucima, preko iskrenog veselja nakon pogodaka, do ponosa vidljivog u završnici susreta, bivši kapetan pokazao je koliko mu hrvatski dres i dalje znači. Upravo ti prizori privukli su pažnju i organizatora natjecanja.

EHF objavio video s Duvnjakovim reakcijama na svojim društvenim mrežama, dodatno naglasivši emotivnu stranu utakmice i snažnu povezanost bivših reprezentativaca s nacionalnom momčadi. Video je brzo privukao velik broj pregleda i pozitivnih reakcija navijača iz Hrvatske, ali i šire rukometne javnosti.

