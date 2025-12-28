Duško Kuliš priredio još jednu noć o kojoj će Split pričati

Da je Duško Kuliš garancija za najbolji provod u Splitu, potvrdilo se i sinoć na prepunim Prokurativama. Ulaznice su planule davno prije koncerta, a trg je odjekivao pjesmom od prvog trenutka kad je izašao na binu. Kroz cijelu večer nizali su se hitovi uz koje je publika pjevala bez ijedne sekunde predaha.

Nevjerojatna energija kojom Duško vlada pozornicom još jednom je stopila publiku u jedan glas, pretvarajući kultni splitski trg u središte najbolje blagdanske zabave. Kako je to izgledalo sinoć, najbolje dočaravaju fotografije u našoj galeriji.

Ovaj koncert bio je drugi od tri velika glazbena događaja sezone, a sve je sada spremno za samu završnicu. Veliko finale Adventa na Prokurativama zakazano je za 3. siječnja, kada će na istu pozornicu stati grupa Dalmatino.

Budući da je ovo zadnji veliki koncert sezone, interes je ogroman, a svoje ulaznice možete osigurati putem sustava Adriaticket.