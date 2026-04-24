DUHOVNA OBNOVA ZA MLADE U ORGANIZACIJI SKAC_ST-a: Dvije večeri o ljubavi, granicama i identitetu

Franjevački klerikat u Splitu ovoga tjedna postaje mjesto susreta mladih koji žele produbiti svoju vjeru i otvoriti razgovor o temama koje ih svakodnevno dotiču. U ponedjeljak i utorak, 27. i 28. travnja 2026., održava se duhovna obnova koju će predvoditi don Damir Stojić.

Prvi dan, Utrka koja mijenja sve – „Trčahu obojica zajedno“

U ponedjeljak, 27. travnja, program počinje krunicom u 17:30, nakon čega slijedi sveta Misa od 18:00 do 19:00. U 19:15 don Damir Stojić održat će nagovor pod naslovom „Trčahu obojicu zajedno”, nadahnut biblijskim prizorom utrke prema praznom grobu.

Riječ je o temi koja poziva na dublje promišljanje, što znači ne ostati samo na onome što vidimo na površini, nego prepoznati kako susret s otajstvom uskrsnuća može postati početak osobne i unutarnje promjene. Program prvoga dana završava klanjanjem od 20:15 do 20:45.

Drugi dan, Gdje prestajem ja, a počinjemo mi?

U utorak, 28. travnja, na rasporedu je tema koja se izravno tiče života mladih, granice u vezama i braku, zdravo „ja” kao temelj zdravog „mi” te iskrena komunikacija bez straha.

Večer počinje krunicom u 18:30, potom slijedi sveta Misa od 19:00 do 20:00, a od 20:00 održat će se susret u obliku predavanja s mogućnošću postavljanja pitanja.

Govorit će se o razlikovanju ljubavi i emocionalne ovisnosti, o tome kako postaviti granice i ostati u ljubavi, ali i kako se zdravo posvađati, a zatim i pomiriti.

Program će animirati VIS Gloria i zbor Mihovil.

Ulaz je slobodan, a nakon službenog programa svi sudionici pozvani su na neformalno druženje.