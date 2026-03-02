Dugopolje: Vozač bez dozvole pokušao pobjeći policiji

Policijski službenici Policijske postaje Solin u petak, 27. veljače 2026. godine oko 13.40 sati na području Dugopolja svjetlosnim i zvučnim signalima naredili su vozaču da zaustavi vozilo. Vozač se na naredbu oglušio te je pokušao pobjeći policijskim službenicima, no ubrzo je zaustavljen.

Nakon zaustavljanja policija je utvrdila da vozilom upravlja 28-godišnjak, ponavljač prometnih prekršaja. Kako navode, muškarac je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta, a upravo je to, prema policijskim informacijama, bio razlog zbog kojeg se odbio zaustaviti.

Dodaju i da je tijekom 2025. godine dva puta pravomoćno kažnjen zbog prometnih prekršaja.

Vozilo privremeno oduzeto, policija predložila 30 dana zatvora i trajno oduzimanje vozila

Muškarac je uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. Policija ga je uz optužni prijedlog odvela na sud te predložila da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i trajno oduzme vozilo.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor. Tijekom zadržavanja sud će donijeti odluku o odgovornosti za počinjene prekršaje, priopćila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.