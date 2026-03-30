DUGOGODIŠNJE MUKE ZA STANARE Split dobio dozvolu za rekonstrukciju važne prometne točke, mijenja se spoj triju ulica

Grad Split izdao je lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju spoja Biogradske, Primoštenske i Kotorske ulice na splitskom Žnjanu, uz zahvate na javnoj rasvjeti, vodovodnoj mreži i sustavu odvodnje otpadnih voda. Riječ je o infrastrukturnom projektu na području Žnjana, sjeverno od Bračke ulice.

Tako će se konačno riješiti veliki problem u ovom dijelu Žnjana, na koji upozoravaju stanovnici ovog gradskog kotara. Naime, građani su više puta upozoravali da je prometnica u lošem i vrlo nepreglednom stanju te da su javna rasvjeta, ali i cijela vodovodna mreža, neuređene i u jako lošem stanju. To je značajno utjecalo na kvalitetu (ili nekvalitetu) života stanovnika ovog dijela Žnjana.

Lokacijsku dozvolu izdao je Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Splita po zahtjevu Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split i Grada Splita. Naime, projekt obuhvaća rekonstrukciju spoja prometnica s javnom rasvjetom, kao i izgradnju cjevovoda odvodnje otpadnih voda te vodovodnog cjevovoda. Zahvat se provodi unutar obuhvata većeg broja katastarskih čestica u katastarskoj općini Split, a predviđeno je i formiranje građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom. Vrijedni napomenuti da je idejni projekt izradio projektant Dalibor Kasalo iz tvrtke Polyline d.o.o. iz Splita.

Pribavljeni uvjeti nadležnih tijela

U postupku izdavanja dozvole pribavljeni su posebni uvjeti i uvjeti priključenja nadležnih tijela, među kojima su HEP, Vodovod i kanalizacija, Upravni odjel za komunalne poslove Grada Splita, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti te Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kako saznajemo, na temelju lokacijske dozvole još ne može započeti s građenjem. Prije početka radova potrebno je ishoditi akt za građenje, sukladno zakonskim propisima. Lokacijska dozvola vrijedi četiri godine od dana pravomoćnosti, a u tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.

Zahvat usklađen s prostornim planovima

U obrazloženju dozvole se navodi kako je uz zahtjev priložena sva zakonom propisana dokumentacija te da je idejni projekt izrađen u skladu s Generalnim urbanističkim planom Grada Splita i Detaljnim planom uređenja prostora Žnjan. Također je utvrđeno da za ovaj zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš niti ocjenu o potrebi takve procjene, kao ni postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.