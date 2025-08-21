Dugme na daljinskom klima uređaja koje mnogi zanemaruju. Znate li čemu služi?

Većina nas svakodnevno koristi klimu, ali malo tko zna da na daljinskom upravljaču postoji pravo malo „čudo“ u obliku tipke „Clean“.

Riječ je o funkciji samočišćenja – poznatoj i kao Active Clean ili iClean – koja održava unutrašnjost uređaja čistom, poboljšava kvalitetu zraka u prostoru i pritom štedi vrijeme i novac na dodatnom održavanju, piše City Magazine, prenosi N1.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na TikToku se pojavio video u kojem se demonstrira ova opcija, a sudeći po komentarima, malo je korisnika uopće znalo da postoji – iako je vrlo praktična.

Kako radi?

- Klimu je potrebno staviti u način hlađenja i pritisnuti tipku „Clean“.

- Na zaslonu se pojavljuju slova „CL“, što znači da je proces započeo.

- Uređaj automatski naizmjenično smrzava i odmrzava isparivač, čime uklanja prašinu, masnoću i plijesan koje se nakupljaju tijekom rada i uzrokuju neugodne mirise.

- Nakon toga slijedi zagrijavanje na visokoj temperaturi, a zatim sušenje, kako bi se spriječio ponovni razvoj plijesni i stvaranje mirisa.

- Cijeli postupak traje oko 28 minuta, nakon čega se klima sama isključuje, a indikator „CL“ nestaje s ekrana. Rezultat je čistiji zrak, bolja učinkovitost uređaja te smanjeni rizik od pojave plijesni i alergena.

Tijekom procesa može se čuti lagano pucketanje plastike zbog naglih promjena temperature, no to nije razlog za zabrinutost.

Ova funkcija posebno je korisna ljeti, kada klima radi gotovo bez prestanka. Redovitim korištenjem tipke „Clean“ produžuje se vijek trajanja uređaja, a ujedno se smanjuje količina mikroorganizama i alergena u zraku.

Važno: neki modeli klima-uređaja imaju drugačiji način aktiviranja ili trajanje funkcije samočišćenja, pa je uvijek najbolje pogledati upute za svoj konkretni uređaj.