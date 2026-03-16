Dubrovački robotičari natjecali se na RoboCup Junior Zagreb 2026

RoboCup Junior Zagreb 2026 održao se u subotu, 14. ožujka, u Osnovnoj školi Mate Lovraka u Zagrebu. Ove godine u 12 kategorija natjecanja sudjelovalo je 67 ekipa, a nastupili su i gosti iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Natjecanje je okupilo više od 400 sudionika – natjecatelja, mentora, sudaca i roditelja. Nastupilo je i šest ekipa iz Dubrovnika koje su se natjecale u tri kategorije. Dubrovački robotičari iz Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik, s mentoricom Dalijom Milić Kralj, ove su godine osvojili treće, četvrto, šesto, osmo i deveto mjesto.

Matko Handabaka, Maroje Valjalo, Stijepo Pendo i Orsat Kralj iz ekipe „RaTeh“ svojim su rezultatom ostvarili plasman na European RoboCup Junior 2026 kao članovi hrvatske robotičke reprezentacije, koji će se u lipnju održati u Beču.

• Kategorija Rescue Simulation: 3. mjesto – ekipa „Ragusa“: Jakov Perčin, Leonardo Bušić, Toni Duper

• Kategorija Rescue Line: 4. mjesto – ekipa „Tenk“: Vlaho Milić, Pero Lise, Amar Bijedić, Maroje Valjalo

• Kategorija Rescue Line: 8. mjesto – ekipa „Uspavane ljepotice“: Ana Tomaš, Ivan Mihatović, Noel Hanzijer, Jakov Perčin

• Kategorija Rescue Line: 9. mjesto – ekipa „Stara škola“: Orsat Kralj, Stijepo Pendo, Leonardo Bušić, Matko Handabaka

• Kategorija Soccer Lightweight: 4. mjesto ukupno, a 2. mjesto u Hrvatskoj – ekipa „RaTeh“: Matko Handabaka, Maroje Valjalo, Stijepo Pendo, Orsat Kralj

• Kategorija Soccer Lightweight: 6. mjesto – ekipa „Pomorska-ZTK“: Ivan Lučić, Roko Klešković, Marin Begu, Đivo Valjalo

Višemjesečne pripreme učenika odrađene su u suradnji Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik, Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika, Društva pedagoga tehničke kulture DNŽ-a i Hrvatskog robotičkog saveza.

RoboCup Junior međunarodna je znanstvena inicijativa osnovana 1997. godine s ciljem unapređenja robotike te promicanja interesa, prakse i poznavanja srodnih znanosti: mehatronike, računalnih znanosti, elektronike, mehanike, interneta i umjetne inteligencije. Jedan od ciljeva organizatora jest promicanje znanja iz STEM područja, prepoznatljivosti i vidljivosti Hrvatske kao zemlje u kojoj se ulaže u inovativnost i popularizaciju znanosti te potiče usmjeravanje djece i mladih prema tehničkom stvaralaštvu i poduzetništvu u novim tehnologijama.