Državni tajnik kaže da mjesečno od plaće uštedi 1250 eura

Jedini izvršni državni dužnosnik iz Koprivničko-križevačke županije bio je prilično šparan tijekom protekle godine.

On je Branko Hrg, državni tajnik u Ministarstvu obrane i član Hrvatske demokršćanske stranke. Njegova neto plaća je oko 4300 eura mjesečno. Supruga mu zarađuje oko 1200 eura.

Bivši šef HSS-a i nekadašnji gradonačelnik Križevaca u godinu je dana od primanja uštedio ukupno 15.000 eura. U prosjeku, svaki je mjesec sa strane stavio po 1250 eura. Prethodne godine nije imao štednje, piše Danica.

Hrgova stranka prolazi turbulentno razdoblje zbog žestokog sukoba dvije frakcije. Goran Dodig tvrdi da je on reizabrani predsjednik stranke, a saborski zastupnik Hrvoje Zekanović kaže da je to on. Na Zekanovićevoj strani je i Hrg.

Dodig ih optužuje za pokušaj unutarstranačkog puča. Što je istina, čini se da će se odgonetnuti tek u postupku u povodu tužbi.