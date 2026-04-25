DRŽAVNI INSPEKTORAT Povlači se sushi riža s tržišta, pronađeni sastojci mineralnih ulja

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda SUNCLAD MILL, Shinode Original Premium Sushi Rice 1 kg, EAN koda 8005734100059, s rokom trajanja do 4. travnja 2027. godine.

Kako navode iz inspektorata, proizvod se povlači zbog prisutnosti sastojaka mineralnih ulja (MOAH, MOSH), zbog čega nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o općim načelima i uvjetima zakona o hrani te sigurnosti hrane.

Detaljne informacije o opozivu dostupne su na mrežnoj stranici subjekta.

Prema dostupnim podacima, dobavljač proizvoda je tvrtka Asia Express Food iz Kampena u Nizozemskoj, dok je za maloprodaju zadužena Vukoje logistika j.d.o.o. iz Velikog Polja. Zemlja podrijetla proizvoda je Italija.