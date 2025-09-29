Državne nekretnine ponudile u zakup 29 poslovnih prostora u osam gradova

Državne nekretnine raspisale su novi natječaj za zakup 29 poslovnih prostora u osam gradova, a najviše u Zagrebu, njih 16, objavila je danas ta tvrtka.

Gradovi u kojima se nude poslovni prostori za zakup su, osim Zagreba, i Split, Rijeka, Osijek, Karlovac, Opatija, Vukovar i Stivan na Cresu. Natječaj je otvoren do 24. listopada do 12 sati, ponude se podnose osobno ili poštom na adresu Državnih nekretnina, a javno će se otvarati istoga dana. Pregledi prostora održat će se od 13. do 17. listopada prema rasporedu objavljenom u javnom pozivu.

Iz Državnih nekretnina ističu da se poslovni prostori i garaže u zakup daju u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina, a prvi mjesec od sklapanja ugovora o zakupu zakupnici su oslobođeni plaćanja zakupnine. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, dok za garaže mogu konkurirati i fizičke osobe.

U Zagrebu se u zakup daje 16 poslovnih prostora

Kako se navodi u priopćenju, u Zagrebu se u zakup daje 16 poslovnih prostora od nulte do treće gradske zone. Tri su prostora duž Ilice na lokacijama Ilica 5, Ilica 35 i Ilica 73. Prvi je površine 20-ak kvadrata i nalazi se u Oktogonu, prostor u Ilici 35 je na prvom katu s dvorišnim usmjerenjem, idealan za poslovanje koje traži mirnije okruženje, a na broju 73 kod Britanskog trga je ulični lokal od 88 kvadrata s galerijom.

Prostor s galerijom daje se u zakup i u Gundulićevoj 18, dok poslovni prostori za zakup u Prolazu sestara Baković i Ozaljskoj 49 uz ulični lokal uključuju i podrumski dio.

Iz Državnih nekretnina izdvajaju i prostor na frekventnom dijelu Savske ceste, gdje se u nizu lokala stambeno-poslovne zgrade u zakup daje prostor od 85 četvornih metara s početnom mjesečnom zakupninom od 478,80 eura te 90 kvadrata prostora u Križanićevoj 15, nedaleko Meštrovićeva paviljona, s početnom zakupninom od 984,38 eura.

Nude se i prostori u Splitu, Rijeci, Opatiji i na Cresu

U centru Splita izdvajaju prostor na Obali hrvatskog preporoda 10, gdje se daje u zakup 104 četvorna metra prostora na trećem katu. Većina prostorija u prostoru je s pogledom na more i splitsku rivu, a početna mu je mjesečna zakupnina 5237 eura, napominju iz Državnih nekretnina.

U Rijeci se, pak, izdvaja poslovni prostor veličine oko 230 kvadrata nedaleko Autobusnog kolodvora Žabica, s početnom cijenom zakupa od 5144,38 eura. U Rijeci su još slobodni za zakup prostori druge i treće riječke zone, u Krešimirovoj 6A, Milana Smokvine Tvrdog 4A i Tizianovoj 36A. Na Kvarneru se još daju u zakup poslovni prostor u Opatiji na adresi Vrutki 6 te u Stivanu na Cresu.

U Osijeku se u zakup daje poslovni prostor od 40-ak kvadrata na adresi Županijska 25 s početnom mjesečnom zakupninom od 301,50 eura. Nešto udaljeniji od centra i pogodan za rad u mirnom okruženju Industrijske četvrti, u Osijeku je na natječaju i prostor na lokaciji Vijenac Kraljeve Sutjeske 2, površine 80-ak kvadrata s početnom mjesečnom zakupninom od 316,04 eura.

Dva manja prostora od 29 i 12 četvornih metara daju se u zakup u Karlovcu na lokacijama Trg bana Petra Zrinskog 11 i Ivana Banjavčića 7, a početne su im mjesečne zakupnine 138,56 eura i 35,97 eura. Početna mjesečna zakupnina za 129 kvadrata poslovnog prostora za zakup u Vukovaru u Nazorovoj 1 iznosi 685,25 eura, navodi se u priopćenju.