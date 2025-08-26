Državna tajnica u MUP-u: "Pozdrav kojim su se odvodili ljudi u logore nije hrvatska budućnost"

Nevenka Lastrić Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o postupanju policije u Benkovcu.

"Vidjeli smo da je glavni ravnatelj policije uputio stručni nadzor odmah po postupku u Policijsku upravu zadarsku i da se utvrđuju okolnosti dok događaja, a kao što je ministar i sam rekao, dok se ne utvrde okolnosti ne bi bilo profesionalno ni higijenski da ja kao državna tajnica to komentiram. No moram reći da me ražalostilo to što se dogodilo u Benkovcu, sloboda kulturnog i umjetničkog stvaralaštva je naša temeljna i ustavna vrednota i bilo kakav poziv na zajedništvo koje se pretvara u jednoumlje ne znači demokraciju, to je zapravo samo poništenje demokracije", tvrdi Lastrić Đurić.

"Politički kompromis je jedno, na vrijednosni ne pristajemo"

"U HSLS-u njegujemo zdravi patriotizam, to u ovom kontekstu znači da plaćate porez, da zovete policiju ako čujete nasilje u susjednom stanu, da djecu odgajate u demokratskom duhu, u tom ustavnom zdravom patriotizmu ljudi ne samo da misle različito već su slobodni reći to, i misliti i govoriti to po svome naumu. Kao što je rekao Vlado Gotovac, slobodna zajednica koja različitost ne samo da podnosi nego se njome i raduje", nadodaje:

"Stav HSLS-a je vrlo jasan, ne moramo se u svemu slagati s HDZ-om. Politički kompromis je jedno, na vrijednosni ne pristajemo. Ako gledate pozdrav Za dom spremni ja ne mogu vjerovati da govorimo o pozdravu koji pripada povijesnim udžbenicima. Za nas pozdrav kojim su se odvodili ljudi u logore, ili bacali u jame nije hrvatska budućnost. To nismo mi, to nije Hrvatska, i to nije Hrvatska za koju su se branitelji u konačnici u Domovinskom ratu izborili", naglašava državna tajnica.