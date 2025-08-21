Državna prvakinja Magdalena Kahlina iz Zaboka, brani boje Hrvatske na Kupu florista u Haagu, prestižnom svjetskom natjecanju

Magdalena Kahlina, obrtnica iz Zaboka, pobjednica Državnog natjecanja cvjećara kojeg je organizirala Hrvatska obrtnička komora u Dioklecijanovim podrumima u Splitu, u ožujku prošle godine, predstavlja Hrvatsku na natjecanju za svjetskog prvaka na Kupu florista (Florint World Championship Floral Art 2025.) koji će se održati u Haagu u Nizozemskoj od 28. do 31. kolovoza 2025. godine.

Na Državnom prvenstvu cvjećara u Splitu Magdalena je u jakoj konkurenciji odnijela ukupnu pobjedu na natjecanju u četiri kategorije te osvojila ocjenjivački sud viskom kvalitetom izrade i kreativnošću posebice radom u kategoriji „Stol za dvoje“ koji je izrađen od voska te „Stručkom za Juditu“.

Umjetnički izričaj u radu s cvijećem, tehnička preciznost i sposobnost dizajniranja testirat će se i na natjecanju u Nizozemskoj koje okuplja vrhunske floriste iz cijelog svijeta.

„Pripreme za ovo natjecanje počela sam već u ožujku budući da su moji radovi kompleksne konstrukcije. Natjecanje se održava 3 dana u 6 kategorija. 4 teme su poznate natjecateljima, a dvije ćemo doznati pred sam početak natjecanja koje je vrlo zahtjevno, a konkurencija iznimno jaka. Ovo je prvi puta da Hrvatska sudjeluje na ovom natjecanju i moj je cilj predstaviti svoju zemlju i sebe u najboljem svjetlu “, poručuje Magdalena Kahlina.

Zahvalila je na podršci Hrvatskoj obrtničkoj komori, Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije te Krapinsko-zagorskoj županiji i tvrtki Jadranski naftovod d.d. kao i svima ostalima koji su joj dali podršku za odlazak na svjetsko natjecanje.

Magdaleni će na natjecanju desna ruka biti njezina asistentica Rafaela Petrinić, članica Sekcije cvjećara HOK-a, a u Haagu će ih bodriti i predsjednica Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore Edita Merćep koja ističe kako ovakva događanja doprinose promociji hrvatskog cvjećarstva i obrtništva na međunarodnoj razini.

„U konkurenciji s vrhunskim floristima iz 24 zemlje svijeta imamo priliku pokazati kreativnost i inovativnost naših obrtnika cvjećarske struke. Vjerujem da će Magdalena svojim iznimnim talentom i predanim radom predstaviti Hrvatsku i hrvatsko obrtništvo na najbolji način. Sudjelovanjem na ovom prestižnom natjecanju šaljemo poruku o vlastitoj kvaliteti, originalnosti i posvećenosti poslu. Doprinosimo prepoznavanju hrvatski florista na međunarodnoj sceni, ali i potičemo mlade naraštaje da prepoznaju ovu struku kao perspektivnu i kreativnu djelatnost. Ovo je prilika da pokažemo da floristi u svom radu spajaju zanat i umjetnost dizajniranja te cvijećem stvaraju umjetnička djela“, kaže predsjednica Sekcije cvjećara HOK-a Edita Merćep.

Hrvatska trenutačno ima 629 aktivnih obrta koji se bave cvjećarstvom. Ukupno je od početka polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje cvjećar – aranžer ispit položilo 2.414 osoba.