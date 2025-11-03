Država zabranila pušenje svima koji su rođeni nakon 1. siječnja 2007. godine

Maldivi su postali prva zemlja koja je uvela generacijsku zabranu pušenja — pušenje, kupnja i prodaja duhana postali su ilegalni za sve rođene nakon 1. siječnja 2007. godine

Zabrana je stupila na snagu u subotu u južnoazijskom otočju, „obilježavajući povijesnu prekretnicu u nastojanjima države da zaštiti javno zdravlje i promiče generaciju bez duhana“, priopćilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje, prenosi CNN.

Ova mjera „čini Maldive prvom zemljom na svijetu koja provodi nacionalnu generacijsku zabranu duhana“, dodaje se.

Više od sedam milijuna smrtnih slučajeva u svijetu godišnje

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, pušenje uzrokuje više od sedam milijuna smrtnih slučajeva diljem svijeta svake godine. Od 2021. godine, više od četvrtine odrasle populacije Maldiva (u dobi od 15 do 69 godina) koristilo je duhan, prema nacionalnom istraživanju. Ta je stopa bila gotovo dvostruko veća među tinejdžerima u dobi od 13 do 15 godina, prenosi N1.

Za usporedbu, oko 20 posto odraslih u Sjedinjenim Američkim Državama koristilo je duhan 2022. godine, dok je gotovo 12 posto odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu pušilo 2023. godine.

Iako su Maldivi prva zemlja koja je uvela takvu zabranu, slični su prijedlozi razmatrani i gotovo doneseni u drugim dijelovima svijeta.

Novi Zeland bio je blizu uvođenja slične mjere 2022. godine, kada je vlada donijela pionirsku zabranu prodaje duhana osobama rođenima nakon 1. siječnja 2009. godine.

Međutim, zabrana, koja je trebala stupiti na snagu 2024., nikada nije provedena. Samo godinu dana nakon što je zakon donesen, ukinut je kako bi se omogućilo snižavanje poreza – što je izazvalo ogorčenje među dužnosnicima javnog zdravstva i protupušačkim skupinama.

Otvoreno pismo britanskih zdravstvenih službenika

Slični zakoni predlagani su i u Ujedinjenom Kraljevstvu posljednjih godina, no nisu prošli; nova verzija sada prolazi kroz parlament. Prijedlog zakona zabranio bi prodaju duhana svima rođenima nakon 1. siječnja 2009. te dodatno postrožio propise o prodaji duhana i proizvoda za vaping.

Brojni britanski zdravstveni dužnosnici potpisali su prošlog tjedna otvoreno pismo kojim pozivaju na usvajanje zakona i osuđuju kašnjenja u postupku. U šest mjeseci od posljednje rasprave o zakonu u parlamentu, više od 120.000 mladih odraslih osoba počelo je pušiti, navodi se u pismu koje su potpisali ravnatelji velikih bolnica, dobrotvornih organizacija za borbu protiv raka te podružnice Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

Zabrana na Maldivima samo je najnoviji korak u višegodišnjim naporima te zemlje da ograniči konzumaciju duhana i pušenje – uključujući i elektroničke cigarete.

Vlada je krajem 2024. godine zabranila uvoz, posjedovanje, uporabu, proizvodnju i distribuciju svih vape proizvoda, bez obzira na dob.

Vlasti sada nastoje smanjiti stopu pušenja diljem otočja, planirajući otvoriti klinike za odvikavanje koje će nuditi lijekove i savjetovanja za prestanak pušenja.

Ranije ovoga ljeta, predsjednik je čak predložio novčanu nagradu za stanovnike bilo kojeg otoka koji potpuno iskorijene pušenje.