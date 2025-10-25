Država svake godine plaća milijardu eura više za mirovine

Rast plaća u Hrvatskoj povukao je za sobom i rast mirovina, iako ne baš ravnomjeran. No, time su snažno porasli i troškovi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za isplatu mirovina.

Dok su se do 2020. godine izdvajanja povećavala postepeno, u posljednjih pet godina trošak svake godine raste za gotovo milijardu eura. Prošle je godine za mirovine potrošeno 8,3 milijarde eura, a do kraja ove očekuje se oko devet milijardi. Na povećane troškove HZMO-a utječu i naknade poput nacionalne naknade za starije osobe i doplatka za djecu, piše Mirovina.hr.

Rastu plaće, a rastu i mirovine, iako dosta sporije, a to na kraju utječe i na rast troškova Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Prosječna plaća u kolovozu je porasla. Kada gledamo koliko se za mirovine izdvajalo prije deset godina, radi se o gotovo duplom povećanju troškova HZMO-a.

Prošle godine 8,3 milijarde eura za mirovine

Posljednji dostupan podatak za ovu godinu (kolovoz) pokazuje da je do sada na mirovine i mirovinska primanja potrošeno 5,9 milijardi eura. Plan HZMO-a je bio da će se do kraja godine potrošiti 8,8 milijardi eura. No, kako je Vlada na početku ovog mjeseca odredila da će iznos godišnjeg dodatka biti šest eura po godini staža, trošak će vjerojatno biti i veći. Prosječan staž svih 1,2 milijuna umirovljenika iznosi 31 godina, što znači da će godišnji dodatak u prosjeku iznositi 186 eura. Prema tome trošak godišnjeg dodatka iznosit će otprilike 228.870.954 eura. Taj podatak se poklapa s polugodišnjim izvješćem HZMO-a u kojem se navodi očekivani trošak od devet milijardi eura.

Prošle godine ukupni troškovi za mirovine iznosili su 8,3 milijarde eura, a u to su uključene i jednokratne novčane naknade umirovljenicima radi ublažavanja posljedica rasta troškova života u iznosu od 253,4 milijuna eura. Kada gledamo 2012. godinu vidimo da se radi o gotovo dvostruko većem iznosu u razdoblju od 12 godina. Naime, 2012. za mirovine je izdvojeno 4,6 milijardi eura. Troškovi su svake godine postupno rasli, a nakon pandemije virusa COVID-19 i pojačanog rasta inflacije vidimo i izrazito veći trošak HZMO-a iz godine u godinu.

Novi standard: Godišnje povećanje od milijardu eura

Trošak mirovina je s 5.594.309.246 eura u 2020. godini narastao na 5.773.438.326 eura u 2021. godini. S tim da je umirovljenicima u 2021. uplaćena naknada za ublažavanja posljedica pandemije u iznosu od 62,3 milijuna eura. Iduće godine trošak mirovina narastao je na 6,2 milijarde eura, a Vlada je te godine isplatila jednokratne naknade umirovljenicima u iznosu od 183,7 milijuna eura. Vlada je ove godine smanjila državne potpore za zaštitu od rasta cijena energenata, pa će računi struje i plina ove godine biti veći.

U 2023. godini trošak je narastao za milijardu eura te je iznosio 7,2 milijarde eura, a jednokratna pomoć je iznosila 210,4 milijuna eura. S obzirom na to da je prošle godine trošak bio 8,2 milijarde eura, ponovno je došlo do rasta od milijardu eura. No, kad gledamo razdoblje do 2020. godine mirovine su rasle u prosjeku oko 100-200 milijuna eura, a zadnjih godina radi se o rastu od milijardu eura, piše Mirovina.hr.

Ostali troškovi HZMO-a

Kada gledamo isto razdoblje prošle godine, rashodi za mirovine i mirovinska primanja veći su za 428 milijuna eura, odnosno 10,55 posto. HZMO objašnjava da je na to najviše utjecalo usklađivanje mirovina u siječnju koje je iznosilo 3,03 posto kao i promjene u strukturi i broju korisnika. Posljednje usklađivanje mirovina od 6,48 posto bilo je treće najveće otkako se ono provodi, više o tome pisali smo ovdje. Osim rasta mirovina, na povećane troškove HZMO-a utječe i porast korisnika naknada, poput nacionalne naknade za starije osobe i doplatka za djecu.

Ove godine je za nacionalne naknade za starije osobe isplaćeno 17,17 milijuna eura, što čini 52,9 posto planiranih rashoda. U odnosu na prošlu godinu veći su za više od šest milijuna eura, ponajviše zbog proširenja prava. Od 1. siječnja 2025. naknada iznosi 154,50 eura. Još jedna naknada koju isplaćuje Zavod za mirovinsko je doplatak za djecu te mjesečna naknada za to iznosi oko 16 milijuna eura, a prima ju i dio umirovljenika. S obzirom na to da se smanjuje broj djece, a zbog rasta plaća sve je teže zadovoljiti uvjete za doplatak, pada broj korisnika te naknade. Tako u listopadu doplatak dobiva 289.336 djece, a prošle godine doplatak se isplaćivao za 312.363 djece.