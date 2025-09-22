Država prodaje nekretnine, evo kako se kreću cijene kvadrata

Država građanima na kupnju nudi 26 svojih nekretnina i to u osam gradova, među kojima su Zagreb, Osijek i Rijeka. U ponudi su stanovi, poslovni prostori i garaže od visoke faze nedovršenosti do derutnog stanja. Građani ih do petka mogu pogledati, a ponude predati do 6. listopada u podne. Riječ je o trećem ovogodišnjem natječaju za prodaju državnih nekretnina.

Polovica nekretnina koje se trenutačno nude na natječaju Državnih nekretnina nalazi se u samom središtu Zagreba. Riječ je o sedam stanova i šest poslovnih prostora. Jedan od ponuđenih stanova, od svega 19 kvadrata, nalazi se u strogom centru i već je spreman za prodaju.

Stan ima protuprovalna vrata, priključke za kuhinju i sanitarni čvor, a nedostaju priključci za struju i plin. Opremljen je PVC stolarijom pa, uz manja ulaganja, može brzo biti spreman za useljenje ili prodaju.

Početnu cijenu za RTL Danas otkrila je Željka Franić iz Državnih nekretnina. "Ovih 19 kvadrata je početna cijena 51.800 eura. Zapravo to je određena početna cijena na način da je procijenjena od stalnih sudskih vještaka. Riječ je o tržišnoj procijenjenoj cijeni."

Ponude za stanove predaju se u zatvorenim omotnicama, a konačna cijena ovisi o interesu kupaca. "Tako je, to je početna cijena. Nakon toga pregledi nam traju do ovoga petka i zapravo primamo ponude do 6. listopada. Ako sudimo po dosadašnjim natječajima koje smo proveli, zapravo može ići dva do tri puta gore. Evo mogu dati konkretan primjer u Maksimirskoj ulici u Zagrebu, gdje je početna cijena bila 1500 po četvornom metru, a postignuta je od 4000 do 11.000 eura po metru četvornom", objašnjava Franić.