Država osigurala pet milijuna eura za ugradnju liftova u zgradama bez dizala

Početkom sljedeće godine krenut će javni poziv za sufinanciranje ugradnje liftova u zgradama. Država je pripremila pet milijuna eura, a trenutno priprema posljednje detalje cijele procedure.

Već otprilike 15 godina postoji ideja da država sufinancira ugradnju liftova u visoke zgrade u kojima ih nema. Čini se kako je tek sad došlo vrijeme za realizaciju, jer Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za ovu svrhu planira izdvojiti pet milijuna eura.

No, neki nisu htjeli čekati državu te su se sami "bacili u trošak". U jednoj zagrebačkoj zgradi lift je nedavno ugrađen. Koštao ih je 62.000 eura. Kako novca nisu imali, podigli su kredit od 54.000 eura na 15 godina.

"Tko zna kad bi mi dobili taj lift, i sigurno će cijene ići gore. Ovako smo mi jako zadovoljni jer smo to riješili sami", rekao je za Danas.hr Boris Bezjak, predstavnik suvlasnika stambene zgrade u Zagrebu.

Prvo javna rasprava, pa onda novac

Takvih primjera ima još, ali ne mnogo. Stoga najave o državnom sufinanciranju pobuđuju interes stanara. Uskoro bi trebale krenuti i prve prijave.

"Prijave kreću po proceduri, prvo nam je javna rasprava. Građani moraju vidjeti što smo napisali, dati svoja mišljenja i komentare, nakon toga mi moramo urediti tekst jer javna rasprava uvijek dobro dođe. Nakon toga idemo na sjednicu Vlade, poslije sjednice Vlade ide u APN, objava u Narodnim novinama i javni pozivi kreću građanima. Dakle, kroz mjesec-dva", pojasnio je državni tajnik u ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir.

Kao i u svakom javnom pozivu za sufinanciranje, dio stanara će imati prednost. "To su oni građani koji imaju problema sa svojom motorikom, starije osobe, trudnice, neki koji imaju poteškoća u kretanju, oni se posebno boduju, prednost imaju zgrade koje imaju više sredstava. Predviđeno je da država iz proračuna financira jednu trećinu svih troškova. Ostalo je prepušteno jedinicama lokalne samouprave koliko će one doprinijeti i na kraju što ostane za suvlasnike zgrada", dodao je Uhlir.