Država kupuje 500 tona hrane: Od sira i konzervi do tjestenine i riže

Riječ je o hrani koja će završiti u robnim zalihama. Tako se traži 50 tona ribljih konzervi uz procijenjen trošak od 427.000 eura s PDV-om. Kupuje se i 90 tona tjestenine za procijenjenih 130.500 eura te pet tona dječje voćne hrane za 51.000 eura s PDV-om.

Ranije ljetos Ravnateljstvo za robne zalihe kupilo je velike količine voćnih džemova, mesnih konzervi, riže u rinfuzi i sira. Od Podravke kupljeno je 70.000 kilograma voćnih džemova za 331.000 eura te 136.000 kilograma riže koju je država platila 349.000 eura.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Od Gavrilovića je pak kupljeno 100.000 kilograma mesnih konzervi za 465.000 eura s PDV-om. Početkom lipnja država je kupila i 40.000 kilograma sira u listićima od tvrtke Zdenka-mliječni proizvodi za 522.000 eura s PDV-om.

Ukupno je, dakle, za četiri velike pošiljke hrane teške 346.000 kilograma – džem, rižu, mesne konzerve i sir – država ranije ljetos izdvojila više od 1,5 milijuna eura. Za nove pošiljke od 145 tona ribljih konzervi, tjestenine i dječje hrane izdvojit će se 609.000 eura.

Kad se sve zbroji, Ravnateljstvo za robne zalihe ovog će ljeta za hranu tešku ukupno blizu 500 tona (491.000 kg) izdvojiti oko 2,1 milijun eura s PDV-om, piše Danica.