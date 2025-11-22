Država kupila više od 4000 tona šećera

Država je kupila čak 4,34 milijuna kilograma bijelog konzumnog šećera.

Šećer je kupljen za potrebe državnih robnih zaliha nakon provedenog postupka javnog nadmetanja na koji je stigla samo jedna ponuda.

Riječ je o ponudi jedine hrvatske šećerane, one u Županiji, koja posluje u okrilju tvrtke Hrvatska industrija šećera. Oni su se jedini javili na natječaj i ponudili cijenu od oko 3,5 milijuna eura s pdv-om, piše Danica.

Hrvatska će, dakle, njihov šećer platiti oko 1,24 eura po kilogramu. Procijenjena vrijednost nabave za 4340 tona šećera iznosila je 2,8 milijuna eura bez uračunatog pdv-a, a HIŠ je ponudio oko 2,78 milijuna eura.

Inače, šećer kristal Viro kojeg također prodaje HIŠ danas u Konzumu stoji 0,99 eura za kilogram.