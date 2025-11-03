Država kaže stop preniskim cijenama hrane! Slovenci odlučili zaštiti domaće proizvođače

Zakon o hrani, koji je pripremilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane u Sloveniji (MKGP) i o kojem raspravlja Državni zbor, predviđa zabranu prodaje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda po cijenama nižima od nabavne, piše N1 Slovenija.

To znači da u trgovinama, u pravilu, više neće biti moguće kupiti goveđe meso za svega nekoliko eura po kilogramu ili krumpir za nekoliko centi po kilogramu, što se u prošlosti znalo događati.

Ključna svrha zakonodavnog rješenja jest zaštititi i ojačati slovensko poljoprivredno gospodarstvo i prehrambenu industriju.

Posljedice

Problem borbe za niže cijene, kojima bi trgovine privukle kupce te „stiskanja dobavljača“, odnosno poljoprivrednika i drugih proizvođača hrane, prema riječima sugovornika, eskalirao je u razdoblju državnog popisa cijena košarice prehrambenih proizvoda koji se provodio 2022. i 2023. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane Slovenije (MKGP) popisom cijena izvorno je nastojalo spriječiti neopravdano povećavanje cijena od strane trgovaca. No, na projekt se sručila lavina kritika. Cijene nekih proizvoda znatno su pale, a slovenske trgovine preplavilo je i manje kvalitetno meso iz inozemstva, koje su trgovci, vrlo vjerojatno, tijekom popisa prodavali s negativnim maržama. To znači da su cijene u trgovini bile niže od nabavne cijene po kojoj su trgovci kupovali proizvode od dobavljača. Kada su popisivači napustili trgovine, s polica su uglavnom nestali i jeftini proizvodi.

Kilogram pilećeg i svinjskog mesa, pa čak i goveđih odrezaka od buta, u jednom se trenutku mogao kupiti za 0,99 eura, što je u slučaju govedine manje od dvanaestine cijene prije početka popisa prehrambene košarice.

Trgovcima se računica isplati ako kupac, zbog niske cijene jednog proizvoda – primjerice mesa – odabere upravo njihovu trgovinu i pritom kupi dovoljno drugih proizvoda kojima trgovina pokrije gubitak na onima koji se prodaju „s minusom“.

Kako je za N1 Sloveniju rekla predsjednica Trgovinske komore Slovenije Mariča Lah, trgovci su se u vrijeme popisa prehrambene košarice „u strahu od mogućeg zamrzavanja cijena ili nekih drugih državnih mjera, često zajedno s dobavljačima, koristili različitim trikovima kako bi potrošačima olakšali kupnju, jer je tada naglasak bio isključivo na cijeni“.

"Osjećaj da hrana mora biti tako jeftina"

"Kada trgovina jednom prodaje meso za jedan euro ili krumpir za šest centi po kilogramu, kupac dobije dojam da hrana mora biti toliko jeftina“, za N1 Sloveniju objašnjava predsjednik Zadružnog saveza Slovenije Borut Florjančič. "Ta spirala spuštanja cijena prenosi se na dobavljače – proizvođače prehrambenih proizvoda i poljoprivrednike," dodaje.

On ističe da se nešto takvo ne može dogoditi kod prodaje automobila ili mobilnih telefona, gdje proizvođač trgovcu određuje preporučenu maloprodajnu cijenu. "Ni Coca-Colu ne možete prodavati ispod nabavne cijene – multinacionalne kompanije imaju moć koju seljak nema", dodaje predstavnik poljoprivrednih zadruga.

"Lokalni proizvođač po takvoj cijeni ne može proizvoditi u skladu sa standardima i pritom zaraditi, pa tržište preplavljuje jeftina uvozna roba. Potrošač doduše privremeno ima jeftiniju hranu, ali time slabi cijeli lanac opskrbe hranom," upozorava Florjančič.

Da su osim mesa u posljednjih godinu dana pod pritiskom spirale snižavanja cijena i povrće te voće, potvrđuje i povjerenik za odnose u lancu opskrbe hranom Branko Ravnik. Do prodaje ispod nabavne cijene može, prema njegovim riječima, doći i u drugim karikama lanca, ne samo u trgovinama, iako se upravo tamo to događa najčešće.

"Jako me zabrinulo što se događalo s povrćem, jer su se trgovci međusobno natjecali tko će ponuditi nižu cijenu – u početku ne nužno na štetu dobavljača,“ objašnjava Ravnik. "Ali ako jedna trgovina ponudi proizvod po vrlo niskoj cijeni, čak i ako to znači da ide u minus, druge trgovine joj konkuriraju sličnom cijenom – no te trošak spuštanja cijene prebacuju na dobavljače," opisuje on spiralu snižavanja.

Kako navode u MKGP-u, zasad ne planiraju ponovno uvođenje popisa i usporedbe maloprodajnih cijena.

