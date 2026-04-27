Država daje u zakup prostor u centru Splita: Nalazi se tik uz Pazar, evo detalja

Državne nekretnine objavile su novi javni poziv za desetogodišnji zakup poslovnih prostora diljem Hrvatske, a među ponuđenima našao se i jedan prostor u samom centru Splita.

Riječ je o najmanjem prostoru na natječaju, površine svega sedam četvornih metara, smještenom u Zagrebačkoj ulici, u neposrednoj blizini glavne gradske tržnice i povijesne jezgre. Prostor se nalazi u predvorju zgrade, nasuprot glavnog ulaza, a početna mjesečna zakupnina iznosi 350 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Natječaj obuhvaća ukupno 25 prostora u sedam gradova, no splitska lokacija izdvaja se upravo zbog svoje pozicije u jednoj od najfrekventnijih zona grada, što je čini potencijalno zanimljivom za različite djelatnosti.

Pregledi prostora organizirani su od 11. do 14. svibnja prema rasporedu iz javnog poziva, dok je rok za podnošenje ponuda 22. svibnja do 12 sati.

Svi prostori daju se u zakup u viđenom stanju, a zakupnici su prvih mjesec dana oslobođeni plaćanja zakupnine. Na natječaj se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.